Ташкент, , 11:33 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 1955, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки в стране обнаружили всего 31 новый случаев. Днем ранее вирус выявили у 35 человек. Общее число выздоровевших пациентов достигло 994, скончались — восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля 2020 года в Узбекистане ввели режим самоизоляции. Карантинные ограничения в республике пока продлены до 10 мая.

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