Москва, , 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае. Среди них — ограничение максимального размера банковской комиссии за переводы, проводимые физическими лицами.

Банк России ограничил банковскую комиссию за перевод в системе быстрых платежей для физических лиц. Перевод до 100 тыс. рублей станет бесплатным, при превышении этой суммы комиссия составит 0,5%, но не будет превышать 1500 рублей.

Другое изменение касается страховой пенсии по старости, выплачиваемой жителям Московской области. С 1 мая она увеличится на 1 тыс. рублей.

Пошлина на вывоз из России нефти снизится с $52 за тонну до $6,8 за тонну. Экспортная пошлина на высоковязкую нефть уменьшится до $1, на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на тёмные нефтепродукты — до $6,8.

Учебный год досрочно закончится в образовательных заведениях Министерства обороны РФ, в мае обучения уже не будет. Решение об этом принял министр обороны Сергей Шойгу в целях предотвращения распространения нового коронавируса.