Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 апреля выявили 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 1794 случая заражения, сообщает областное правительство.

Полностью выздоровели и выписаны 184 человека. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 жителей области, трое — в течение минувших суток.

В области протестированы на коронавирус 69 877 человек.

По медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находятся 3 845 граждан, 27 из них пребывают в обсерваторе.

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе для больных COVID-19 подготовили 2,7 тыс. коек, из них достаточное количество оснащено кислородом и аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 29 апреля подтвердили 629 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 8089 случаев.