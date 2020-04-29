Уфа, , 11:38 — REGNUM Свыше 66 тысяч тонн мусора вывезло предприятие с незаконной свалки после вмешательства прокуратуры в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, предприятие по вывозу мусора ООО «Эко-Сити» доставляло собранный у граждан мусор на полигон в с. Мраково, который не является комплексом по сортировке отходов. Кроме этого, он не внесен в госреестр объектов складирования мусора.

Отмечается, что этот полигон мог быть использован только лишь для временного размещения отходов.

После соответствующего прокурорского реагирования компания вывезла мусор в г. Мелеуз, где он будет переработан.

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