Махачкала, , 11:42 — REGNUM Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов раскритиковал работу руководителей медицинских организаций, допустивших нехватку медикаментов в условиях пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства по итогам видеоселекторного совещания, на котором обсуждался вопрос обеспечения больниц препаратами для пациентов с COVID-19.

Дефицит медикаментов в настоящее время испытывают Акушинская, Бабаюртовская, Каякентская и Унцукульская центральные районные больницы. По словам министра, решение вопроса обеспечения медучреждений медикаментами и расходными материалами находится в прямой обязанности главных врачей, тем более, что деньги по госзаданию всем были выделены заблаговременно.

«Вы [главврачи] обязаны были своевременно обеспечить запасы лекарственных препаратов на случай обострения ситуации с коронавирусом, на эти цели всем были выделены деньги по госзаданию. Наберитесь смелости и скажите, что вы как руководители не справляетесь с возложенными на вас обязанностями», — призвал Гаджиибрагимов.

Министр также выразил недовольство работой амбулаторно-поликлинического звена. Поликлиники, по его словам, самоустранились от работы, из-за чего возрастает нагрузка на скорую медицинскую помощь.

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