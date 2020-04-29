Новосибирск, , 11:28 — REGNUM В Новосибирске вводится особый противопожарный режим — до принятия решения о его прекращении. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

На территории муниципалитета, согласно документу, запрещается разводить костры за пределами специально предусмотренных для этого мест, сжигать мусор и сухую траву.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города уточнили, что будут ежедневно проводить профилактические рейды.

Также Локоть подписал постановление «Об охране лесов от пожаров на территории города Новосибирска в 2020 году». Согласно этому документу, будет создана городская межведомственная комиссия и утвержден план мероприятий.