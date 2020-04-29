Краснодар, , 11:27 — REGNUM 39-летний мужчина с ранее подтверждённым заражением коронавирусом скончался в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара, сообщили 29 апреля в региональном оперштабе.

«С 10 апреля мужчину беспокоили непродуктивный кашель и одышка, повышенная температура. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, исследование на COVID-19 показало положительный результат. С 21 апреля пациент находился на искусственной вентиляции легких. Он страдал сахарным диабетом», — сообщили в оперштабе.

Известно, что мужчина за пределы региона в последнее время не выезжал. Он проживал вместе со своей матерью, у неё также подтверждено заражение, она находится в больнице.

Всего в регионе на 29 апреля заражение коронавирусом подтверждено у 951 человека, 250 выздоровели. 20 пациентов с подтверждённым заражением скончались.