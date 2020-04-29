Москва, , 11:27 — REGNUM Оказавшимся на карантине семьям с детьми сейчас приходится непросто. На них легла немалая доля ответственности за обучение детей — необходимо организовать процесс уроков и подготовки домашних заданий. Педагоги тоже работают «на разрыв»: обучать дистанционно школьников так же эффективно, как и в классе, весьма сложно. Руководитель Регионального распределительного центра консультирования родителей Вероника Сорокина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснила, что в сложившейся ситуации пандемии и самоизоляции волнует детей и взрослых:

«Родителям в этом плане, конечно, тяжело. Потому что дети сидят дома, существует недостаток каких-то компьютерных средств. Я сама мама троих детей. Но в рамках консультационного центра, который у нас есть, родители задают вопросы по образовательному развитию, эмоционально-волевому. Много вопросов на данный момент, пока все дома, касаются темы межличностных отношений: между детьми, между взрослыми с детьми. Конечно, мы дадим квалифицированную помощь всем, кто обратится, и мы уже оказали более 3000 консультаций в дистанционном формате во время данной изоляции.

Но мы должны понимать, что консультацию мы им дадим, но в таких условиях, в каких сейчас все родители находятся, люди приходят домой и оказываются один на один с проблемами организации и участия в учебном процессе. Здесь нужно понимать, что родители не все педагоги. Это: родители — родители, это родители — парикмахеры, это родители (по большей части) продавцы. В должной мере они всё равно не смогут дать детям тех знаний, которые может дать учитель.

Учителя сейчас, конечно, работают она разрыв, работает каждый учитель — что начальной школы, что средней. Но в дистанционном формате столько не дашь, сколько дашь во время обычного урока. Учителя стараются, дети стараются, вот так и будем жить до мая.

Маленькие дети — особенно начальная школа — они скучают друг по другу. И сейчас, когда начинается урок, они минут пять радуются тому, что могут видеть друг друга посредством видеосвязи. Одноклассники уже просто соскучились. Моим детям — 18, 14 и 8 лет. То есть у меня начальная школа, средняя школа и университет. Конечно, тяжелее всего с маленькими детьми. Потому, что маленьких нужно усадить, нужно объяснить. Учащиеся средней школы достаточно усидчивые. Но тоже бывает очень сложно усадить детей и проконтролировать, чтобы это все было выполнено. Старшие — они ответственные, они сделали выбор, когда шли в учебное заведения. Там немного попроще, а вот с маленькими — да, это неусидчивость, это невнимательность, это какая-то растерянность. И потом, стены дома — это не стены школы.

Что касается дошкольников, то сейчас у нас воспитатели тоже ринулись заниматься с детьми дистанционно. Всё хорошо, но никто не отменял СанПиН и какие-то сберегающие технологии. Ведь дети сидят за компьютером ежедневно и очень долго. Сначала мы сидим, смотрим, потому что каждый учитель старается дать онлайн-урок. Это три, четыре, пять уроков — дети сидят. Я понимаю, что они в школе — тоже сидят, но дома мы можем не уследить за тем, как они сидят. Там хоть есть парты и стулья, а дома — кто как: на диване, лёжа, сидя. Это ломает угол зрения. У маленьких детей тоже воспитатель старается провести каждую методику. Вот и сидят, смотрит в компьютер, а если его нет, то в телефон. Вы понимаете? В телефон смотреть — все равно что в замочную скважину. У детей испортятся зрение и осанка. Только за это есть смысл переживать.

Да, интересно, да, хорошо все проводят, но здесь мы не соблюдаем все правила и нормы. Когда в детском саду мы проводим занятия и тратим на компьютер, на просмотр какого-то видеоролика не больше четырех минут, то сейчас дети сидят за компьютерами целыми днями практически. Сначала — с воспитателем, педагогом. А затем они сидят, выполняют уже домашнее задание.

И сейчас на удалёнке родители. Они же тоже работают, они не освобождены от своих прямых обязанностей. Поэтому работаем в ночи (у самой так), а дети занимаются с утра и вечером. С успеваемостью я вам ничего сказать не могу. Оценки стоят положительные, конечно, но это тоже все субъективно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией SARS-CoV-2, все дни апреля 2020 г. в России объявлены нерабочими. Накануне, 28 апреля, президент Владимир Путин, проводя совещание с главами регионов, заявил о необходимости продления нерабочих дней до 11 мая.

ИА REGNUM ведёт трансляцию «Школа онлайн. Проблемы и трудности дистанционного обучения».

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