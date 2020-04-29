Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Правоохранители в Грузии за прошедшие сутки выписали заметно меньше штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП), чем обычно. Это следует из опубликованных 29 апреля официальных данных грузинского МВД.

Всего за прошлый день, по представленной информации, было оштрафовано 87 человек. Из них 70 находились на улице во время комендантского часа. 16 жителям были выписаны штрафы за собрания более, чем по три человека. За нарушение правил перевозки пассажиров наказан один человек.

Стоит отметить, что 29 апреля в Грузии было выявлено 109 нарушений. Ранее в течение суток по всей стране за нарушение режима ЧП штрафовали от 100 до 200 человек.

Напомним, с 17 по 27 апреля в Грузии в рамках профилактики распространения коронавируса запрещалось пользоваться личным автомобилем всем, кроме работников экстренных служб и тем, кто занимается доставкой продуктов. За нарушение этого запрета каждый день выписывалось по несколько десятков штрафов.

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