Москва, , 11:27 — REGNUM Онлайн-встреча одиноких пожилых людей с российским артистом театром и кино Егором Бероевым пройдет в рамках проекта «Бабушка.Онлайн». Соответствующее объявление размещено на странице ОНФ НКО в соцсети «ВКонтакте».

Бероев известен по экранизации романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит», в которой он сыграл главную роль Эраста Петровича Фандорина. Помимо съемок в фильмах и выступлений в театре Бероев участвует в телепроектах. Так, несколько лет он был ведущим телешоу «Жди меня».

Творческая встреча состоится на площадке Zoom 29 апреля в 15:00 (мск). Для участия в онлайн-встрече необходимо связаться с кураторами проекта, что можно сделать в соцсети «ВКонтакте».