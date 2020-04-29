Салехард, , 11:24 — REGNUM На Ямале по состоянию на 29 апреля региональным Центром гигиены и эпидемиологии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в ЯНАО с начала пандемии зарегистрировано 409 инфицированных. Из них выздоровел 101 человек, скончался один, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

По-прежнему большинство заражений приходится на месторождения.

В стационарах лечение проходят 104 пациента с COVID-19, из них восемь — в тяжёлом состоянии. Амбулаторно в режиме строгой изоляции находятся 203 инфицированных.