Хабаровск, , 11:31 — REGNUM 148 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Дальневосточном федеральном округе, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.

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В лидерах по приросту выявленных заражений Камчатка — + 38 новых случаев за сутки. Общее число заражений в регионе — 241.

На втором месте Хабаровский край с приростом в 31 подтверждённый случай заражения за сутки. Общий итог заражений — 498 случаев.

В Приморье — + 20 за минувшие сутки (367), на Колыме — + 7 (99), в Забайкальском крае — + 6 (109), в Амурской области — +5 (46), в Еврейской АО — + 5 (118), в Бурятии — +18 (245), в Якутии — +17 (183), на Сахалине — +1 (23).

На Чукотке новых случаев заражения не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, лидируют по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом в ДФО Хабаровский край, Приморье и Камчатка. Лидером России по мерам противодействия распространению инфекции стала Сахалинская область.