Додома, , 11:26 — REGNUM У двух граждан Южной Кореи, находящихся в Танзании, выявлен коронавирус. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Танзании.

По их словам, в настоящее время они находятся в одной из больниц города Дар-эс-Салам. Круг лиц, с которыми контактировали заражённые, уже установлен и помещен на домашний карантин.

Известно, что в Танзании находятся около 500 южнокорейцев, включая миссионеров и людей, отправленных в Танзанию в командировку.

В настоящее время в Танзании выявлено 307 случаев заражения коронавирусом, из них 11 человек скончалось, 37 человек — выписаны из больниц.

Отмечается, что на следующей неделе представители посольства планируют организовать чартерный рейс для эвакуации сограждан на родину. По предварительным данным, около 100 человек изъявили желание вернуться в Южную Корею.