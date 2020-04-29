Багдад, 29 апреля 2020, 11:19 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на две электростанции в Ираке. Об этом 29 апреля сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в провинции Дияла, в районе Шарабан. В результате преступления десятки районов остались без электричества.
Напомним, за последние недели члены ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно увеличили свою преступную активность, совершая все новые нападения во многих провинциях страны.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.