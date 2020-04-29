Вашингтон, , 11:15 — REGNUM К игре Red Dead Redemption 2 выпустили модификацию (мод), которая облегчит жизнь геймерам, любящим выступать в роли охотника. Об этом 29 апреля сообщил портал Screen Rant.

Мод получил название Hunting Wagon, он уже доступен для скачивания на портале Nexus Mods. Он предоставляет игрокам возможность перевозить шкуры, убитых животных и трупы в задней части охотничьего фургона, который будет появляться в лагере. Фургон также будет присутсвовать на карте и «радаре».

В марте 2020 года игрок Red Dead Redemption 2 опубликовал видео, в котором было показано, как в игре ожил «покойник». В какой-то момент мёртвый персонаж без головы встал и «закурив», ушёл в неизвестном направлении.

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