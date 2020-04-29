Цхинвал, , 11:11 — REGNUM Переименование Цхинвала в дни памятных дат в Сталинир положительно оценили историки Южной Осетии. Об этом 29 апреля сообщает агентство «Рес».

"Решение о присвоении второго названия Городу-герою Цхинвал — Сталинир в памятные даты абсолютно логично», — прокомментировал временное изменение названия столицы республики кандидат исторических наук, доцент Юго-Осетинского государственного университета имени Тибилова Таймураз Тадтаев.

Он также отметил, что такое решение является данью памяти поколения, которое родилось в Сталинире.

О том, что в советское время в Южной Осетии многим не понравилось переименование Сталинира в Цхинвал, рассказал журналистам директор Юго-Осетинского научно-исследовательский института имени Ванеева, кандидат исторических наук, доцент Роберт Гаглойти.

«После того, как в 60-х годах было отменено наименование «Сталинир», многие хотели, чтобы оно было возвращено. К тому же, грузинская сторона постаралась, чтобы к названию «Цхинвал» было добавлено окончание «и», — сказал Гаглойти.

Он добавил, что решение о переименовании стало для него приятной неожиданностью. Гаглойти также выразил уверенность, что это поддержат все жители республики, в том числе те, кто отрицательно относится к личности бывшего лидера СССР Иосифа Сталина.

Напомним, 28 апреля по случаю приближения 75-летия со Дня Победы был опубликован указ президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о присвоении Цхинвалу на 9 мая и 22 июня наименования Сталинир.

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