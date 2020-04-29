Асмэра, , 11:09 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) предупредили, что число жителей Восточной Африки, которые могут подвергнуться угрозе голода, может удвоиться в течение следующих трех месяцев из-за пандемии коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на сообщение Всемирной продовольственной программы (ВПП).

В соответствии с заявлением, 43 миллиона человек рискуют лишиться доступа к продовольствию в девяти странах — Эфиопии, Кении, Руанде, Бурунди, Джибути, Эритрее, Сомали, Южном Судане и Уганде.

В нем также говорится, что, хотя число подтвержденных случаев в этих странах было относительно низким по сравнению с другими регионами мира, экономический эффект от пандемии в Восточной Африке уже значительно ощутим.

На континенте зарегистрировали более 33 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и около 1500 случаев с летальным исходом.