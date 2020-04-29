Благовещенск, , 11:27 — REGNUM В вахтовых посёлках на стройке Амурского ГПЗ подготовились к случаям заражения коронавирусной инфекцией — оборудовали пять обсерваторов на 620 койко-мест. Медицинский персонал обучен и подготовлен к работе в условиях коронавируса — тренировки прошли на базе подрядных организаций «Ямата», СРЕСС и «Майре Текнимонт Руссия».

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В отдельные корпуса будут помещать «условно контактных» работников — тех, кто мог контактировать с заболевшими, но не имеет симптомов заболевания.

«Обсерваторы оснащены всем необходимым, включая комнаты отдыха для медперсонала. Есть запас лекарств и средств дезинфекции. Предусмотрено всё для комфортного проживания», — пишет ИА «АмурИнфо».

Заражённых коронавирусом на территории Амурского ГПЗ нет. Руководство принимает профилактические меры, действует строгий пропускной режим, въезд на территорию — строго по спецпропускам, личный транспорт не допускается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ситуация на Чаяндинском месторождении в Якутии остаётся чрезвычайной из-за вспышки коронавирусной инфекции у вахтовиков. Более 10 тыс. рабочих недовольны условиями жизни, качеством питания и отсутствием правдивой информации о заболевших.