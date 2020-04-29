Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 864. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 апреля.

По последним сведениям, госпитализация потребовалась 155 пациентам с коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся шесть пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону за сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 19 городах и районах.

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