Москва, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждён 5841 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи зафиксированы в 82 регионах страны. Почти половина заражённых не имеет клинических проявлений болезни. За сутки умерло 108 человек.

Лидеров по числу заражений остаётся Москва — 2220. Далее следуют Подмосковье — 686 и Петербург — 290. В Нижегородской области зафиксирован 131 случай заражений, в Северной Осетии — 121, в Брянской области — 115.

Всего в России зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом. Умерло 972 человека.