Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM Ещё 90 жителей и гостей Свердловской области заразились новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Заразу подхватили жители Арамили, Артемовского, Екатеринбурга, посёлка Еланский, Каменска-Уральского, Каменского района, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Камышлова.

«Среди заболевших также — семь жителей других регионов России», — сообщают в штабе.

Теперь в области подтверждено 629 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим самоизоляции. В майские праздники жителей обяжут носить маски в закрытых помещениях и в транспорте.

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