Воронеж, , 10:54 — REGNUM 69 случаев заражения коронавирусом подтверждено среди пациентов и медицинских работников БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), об этом сообщил региональный оперштаб 29 апреля.

На данный момент заражение коронавирусом подтверждено у 45 пациентов, а также у 24 медицинских работников (у двух сотрудников больницы предварительный диагноз не подтвердился).

На данный момент в больнице закрыто семь отделений из 18: пациентов не принимают нейрохирургия, два нейрососудистых отделения, реанимация №3, эндокринология, хирургия, травматология.

Продолжают работать штатно роддом, приемное отделение, кардиология, урология, гинекология, нефрология и другие отделения. Нейрохирургических больных и больных с инсультами принимает ВОКБ №1.

«На сегодня в «Электронике» нет пациентов, больных коронавирусом. Помощь пациентам, находящимся на лечении в БСМП №10, оказывают только медики, имеющие отрицательные тесты на коронавирус», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области на 29 апреля подтверждено более 450 случаев заражения коронавирусом. Восемь человек скончались.