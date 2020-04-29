Петропавловск-Камчатский, , 11:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Камчатки Михаил Пучковский, оценивая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе и работу нового руководителя края Владимира Солодова, полагает, что молодому врио губернатора не хватает самостоятельности, инициативности, способности принимать решения и брать ответственность на себя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас ситуация катастрофическая по приросту случаев заражения коронавирусом! И это Камчатка — регион, в котором есть все условия для того, чтобы здесь вообще инфекции не было! А мы лидируем по приросту! Это вина властей в полной мере. Я на сессии Заксобрания предлагал закрыть Камчатку, когда здесь ещё не было заражений. Рыбаки и те были не против, говорили — пусть меньше рыбы поймаем, но сохраним людей, да и запасы рыбные поднакопим. Куда там! Власти, новый врио губернатора не послушали!

Сегодня привезли строителей — из них 50 человек с вирусом. На путину приедет 10 тыс. человек со всей страны. Их вроде и изолируют, но местные в посёлках говорят, что они свободно ходят по улицам, никакого карантина не выдерживают, в магазины ходят, везде. Мы на сессии Солодову что-то говорим, предлагаем, а он в ответ: «Юрий Петрович (Трутнев, прим. ИА REGNUM) ничего по этому поводу не говорил. Ну, как это понимать? Юрий Петрович — не нянька же! А Солодов — руководитель региона с огромным набором проблем. Пока я вижу только репрессивные меры по отношению к населению — запереть, запретить. При этом вахтовики едут. Должно быть организованно всё как на Сахалине, где сразу всех прибывающих изолируют. У нас такого нет. И порядка нет», — поделился мнением депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прирост подтвержденных случаев заражения коронавирусом идёт рекордными темпами. Несколько дней назад за сутки было выявлено сразу 85 случаев. Подавляющее большинство инфицированных прибывшие на различные работы вахтовики.

Запертым в старые казармы на карантин рабочим чиновник из правительства Камчатки пригрозил расстрелом за нарушение режима изоляции.