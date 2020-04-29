Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в городе подтверждена смерть двоих пациентов с COVID-19. Об этом утром 29 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

С учетом новых данных, нарастающим итогом, в Петербурге за всё время пандемии зафиксировано в общей сложности 3726 случаев заражения.

В настоящее время количество больных коронавирусной инфекцией в Петербурге составляет 2989 человек. По данным федерального оперштаба, 708 человек из числа ранее заразившихся выздоровели, 29 человек скончались.

Напомним, за последние сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10 863 человек.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

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