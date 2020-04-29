Абакан, , 10:52 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в республиканском правительстве.

Таким образом, общее число инфицированных в Хакасии — 228 человек, в том числе 19 человек уже выздоровели.

«Темпы регистраций всё новых случаев растут, в том числе и за счёт того, что охват проводимых исследований на наличие коронавируса в Хакасии стал шире», — утверждают власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались семь пациентов с коронавирусом.

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