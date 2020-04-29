Москва, , 10:51 — REGNUM Российские специалисты подтвердили 5841 случай заражения коронавирусом нового типа за сутки 28 апреля. Об этом информирует 29 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи зарегистрированы в 82 регионах. Отмечено, что в 44,9% случаев клинических проявлений болезни не было. Среди пациентов с выявленным коронавирусом скончались 108 человек. Ещё 1830 человек признаны полностью выздоровевшими.

Общее количество выявленных случаев заражения достигло 99 399. Всего скончались 972 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 27 апреля в России подтвердились 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.

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