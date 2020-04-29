Брянск, , 10:49 — REGNUM За минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 115 жителей Брянской области. Почти половина этих случаев зарегистрирована в Брянске, сообщили 29 апреля в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе выявлено 783 заразившихся человека, проведено 12 932 исследований. В Брянске за сутки коронавирус подтвердили у 52 жителей, всего в областном центре зарегистрирован 371 случай заражения.

За сутки 45 человек выписали с выздоровлением. Всего таких пациентов теперь 170.