Москва, , 10:45 — REGNUM Временные госпитали на 10 тыс. коек для лечения заражённых коронавирусом будут подготовлены в Москве. Об этом 29 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсети «ВКонтакте».

"В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тыс. коек», — написал Собянин.

Объекты будут построены при основных клинических учреждениях Москвы, перечень которых будет уточнен после окончательной проработки, добавил мэр.

Он отметил, что фактическое использование временных госпиталей будет зависеть от динамики развития эпидемии.