Южно-Сахалинск, , 10:44 — REGNUM Пассажиров авиарейсов, планирующих лететь до Южно-Сахалинска, будут проверять на коронавирус до посадки на самолет. Об этом 29 апреля заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, передает телекомпания «АСТВ».

"Мы будем пробовать отсекать людей при посадке на самолет. Постараемся сделать тесты до посадки в Москве, Хабаровске, во Владивостоке», — сказал глава региона. Он добавил, что будут созданы условия, при которых никто не сможет заразиться в самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в Сахалинской области выявили 22 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 17 человек. Регион занимает предпоследнее место в России по числу случаев заражения.

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