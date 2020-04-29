Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Грузия получила крупную партию тестов на коронавирус из Китая. Об этом сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии съемочная группа которого была допущена в Тбилисский международный аэропорт к разгрузке прилетевшего самолета.

Груз чартерным рейсом из Пекина доставила грузинская авиакомпания — перевозчик грузов «Джеоскай» на самолете «Боинг 747». 40 тысяч PCR-тестов грузинская сторона закупила у Китая, еще 20 тысяч тестов на основании антител китайские коллеги безвозмездно передали Грузии. Кроме того, этим же рейсом были доставлены различные средства индивидуальной защиты: комбинезоны, перчатки и другие медицинские материалы.

За процессом разгрузки самолета наблюдала находившаяся в аэропорту министр беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе, которая назвала это событие «очень важным фактом». Она выразила надежду, что отныне волнений относительно количества тестов в Грузии в обществе не будет.

«Прилетел самый большой грузовой самолет, который привез в Грузию 52 тонны грузов, в том числе 40 тысяч PCR-тестов, которые мы ожидали давно и которые вызывали столько волнений в обществе. Отныне эта тема урегулирована и больше вопросов по этой теме быть не должно», — пояснила Тикарадзе.

Ранее директор Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что к началу мая в Грузии будет уже 100 тысяч тестов на коронавирус, и заверил, что этот запас будет постоянно пополняться в дальнейшем. В числе поставщиков этих тестов он назвал Китай и Германию и подчеркнул, что Грузия закупает только высококачественные и надежные тесты.