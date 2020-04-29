Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM В Петербурге родильный дом №17 на Лесозаводской улице, 4, который был закрыт на карантин после того, как у одного из сотрудников, работавшего по совместительству, был получен положительный тест на коронавирус, открыт после карантина. Об этом 29 апреля сообщил главный врач родильного дома №17 Антон Михайлов.

Как отметил главврач роддома, в здании роддома была проведена масштабная обработка помещений, а также протестированы все сотрудники на COVID-19, и ни у одного из них инфекция обнаружена не была.

«Были применены новейшие, самые современные средства обработки помещений», — отметил Михайлов.

Отметим, что всего из-за коронавирусной инфекции были закрыты четыре роддома Петербурга. В воскресенье, 26 апреля, после завершения карантина и дезинфекции открыл свои двери для пациенток родом №10 на Тамбасова.

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