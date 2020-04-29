Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Настоятеля монастыря Кинцвиси в Грузии отца Давида прокуратура обвинила в покушении на убийство. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

«Следствием установлено, что обвиняемый на дороге близ села Риети Горийского района предположительно открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия по автомобилю, которым управлял пострадавший, после чего скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый сделал несколько выстрелов в автомобиль, где сидел архимандрит Саба Жгенти. Последний был ранен. По горячим следам задержали отца Давида.

Задержанного обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.

Стоит отметить, что в грузинских СМИ об инциденте начали писать на прошлой неделе, но не было его официального подтверждения. Саба Жгенти даже отрицал сообщения о своем ранении.