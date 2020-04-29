Уфа, , 10:52 — REGNUM Развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования после пандемии намерены в Башкирии. Об этом 28 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на первом международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

Радий Хабиров выказал надежду на то, что школьники возобновят обучение в школах с сентября текущего года. Между тем, в республике намерены и дальше развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования.

По мнению главы Башкирии, это будет очень эффективно в сельских населенных пунктов, где отсутствуют дома культуры, школы и училища. По его словам, это должно дать хорошие возможности для всестороннего развития ребятишек.

Радий Хабиров отметил, что онлайн-обучение будет востребовано в сфере допобразования в Башкирии.

Он также отметил, что сейчас в республике на дистанционном обучении находятся 380 тысяч школьников. Чиновники научились работать дистанционно и сейчас наращивают возможности обучения в таком формате.