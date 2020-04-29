Новоград-Волынский, Украина, , 10:55 — REGNUM Правоохранительные органы Житомирской области открыли уголовное дело по факту незаконного сброса более 100 тонн мусора. Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе ведомства.

Мусор нашли на окраине города Новоград-Волынский на территории, арендуемой обществом с ограниченной ответственностью. В отходах были обнаружены конверты, чеки и другие документы, которые позволили установить львовское происхождение мусора.

Напомним, после пожара на Грибовичской свалке в 2016 году, Львов столкнулся с проблемой хранения бытовых отходов. С тех пор во многих уголках Украины местные жители регулярно обнаруживают незаконные свалки с «львовским мусором».

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