Кострома, , 10:49 — REGNUM Костромские кладбища, закрытые для посещения из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, навещают волонтёры «Единой России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка на кладбище Костромская областная дума

По инициативе зампреда Костромской областной Думы Сергея Деменкова в городе на базе приёмной «Единой России» создали специальный отряд для уборки захоронений ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. К 9 мая отряд волонтеров намерен привести в порядок более 1000 захоронений.

«Из-за режима самоизоляции и ограничений на посещение кладбищ люди переживали, что захоронения останутся не прибранными к 9 Мая. Конечно, так не должно быть, тем более в год 75-летия Победы. За два дня мы прибрались на 118 захоронениях ветеранов на костромском кладбище. И эта работа по заявкам от наших пожилых граждан будет продолжена», — сказал Сергей Деменков.

Напомним, с 23 апреля в Костроме на неопределенный срок приостановили посещение кладбищ. По предписанию Роспотребнадзора на погребение родственника теперь должно допускаться не более трёх человек. Днем позднее, 24 апреля в области открыли ряд парикмахерских и салонов красоты. Часть костромичей назвала охранные меры «противоречивыми» и «нелогичными».

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