Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Создатель The Binding of Isaac Эдмунд МакМиллен запустил Kickstarter-кампанию по сбору средств на выпуск своего новой настольной игры Tapeworm. Заполучить необходимую сумму ему удалось всего за четыре минуты, сообщается 29 апреля на странице проекта.

Целью разработчика было заполучить $25 тыс. на выпуск игры. Однако на момент написания заметки Tapeworm собрала уже почти $300 тыс.

В Tapeworm игроки будут «собирать» разноцветных червяков из карточек. Побеждает тот, кому удалось первым избавиться от всех карт в руке.

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