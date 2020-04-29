Белгород, , 10:47 — REGNUM Точную копию Знамени Победы поднимут в небо 9 мая 2020 года над Белгородом. Красный флаг, в 11 раз превышающий размеры оригинала, будет буксировать самолёт Як-12М, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Федерацию планерного спорта Белгородской области.

Знамя изготовили в Белгороде, его размеры девять метров на 20,63 м. По словам воздухоплавателей, это самая большая копия, буксируемая за самолётом в России на сегодняшний день. 9 Мая в полдень в рамках акции «Под Знаменем Победы» полотно поднимут над Белгородом, а затем отправят к мемориальной Звоннице на Прохоровском поле. Примерно в 18:00 планируется ещё один полёт знамени над областным центром.

28 апреля Федерация планерного спорта провела тренировочный полёт.