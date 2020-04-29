Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Граждане США испытывают сильный стресс из-за того, что застряли дома во время пандемии коронавируса. Новое исследование показало, что семь из десяти человек, скорее всего, достигнут «критической точки» из-за беспокойства, связанного с запретом покидать дома, к середине июня. Сто процентов респондентов заявили, что они достигнут точки кипения, если блокировки будут продолжаться дольше шести месяцев. Об этом сообщает Washington Examiner.

Исследователи из Kelton Global опросили 1895 граждан США в период с 3 по 6 апреля об их чувствах в отношении коронавируса, и ответы показали отрицательные эмоциональные и психические состояния, вызванные пандемией. Так, некоторые респонденты предположили, что жизнь никогда не вернется в нормальное русло, а трое из четырех ожидают, что авиаперелеты никогда не будут прежними. Аналогичные ответы были отмечены в отношении кинотеатров, гостиниц и музыкальных концертов.

Опрос также показал, что молодые люди в большей степени подвержены риску возникновения негативных чувств во время пандемии. 35% людей в возрасте от 18 до 35 лет заявили, что они достигли критической точки на прошлой неделе, в то время как только 22% из тех, кому 45 лет и старше, чувствуют то же самое. Хотя и это, конечно, немало.

Исследование было опубликовано в тот же день, когда Центр государственной политики Анненберга Пенсильванского университета обнаружил, что 10% граждан США считают, что коронавирус был «изготовлен» правительством США.