Тбилиси, , 10:33 — REGNUM Определенные ограничения в стране, несмотря на начало оживления экономической жизни, останутся до конца года, поэтому нам придется научиться жить с COVID-19, заявил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе в вечернем эфире Первого канала Общественного телевидения Грузии.

«COVID-19 — пока неизвестный вирус, мы не знаем, как он поведет себя дальше, поэтому смягчение ограничений не следует понимать так, что мы должны продолжить жизнь в привычном режиме. Хорошо, что началось движение автомобилей, потому что экономика постепенно должна заработать, без этого жить дальше будет очень трудно, но очень долго, наверное, до конца года, определенные ограничения останутся», — заявил Гамкрелидзе.

По его словам, обязательным требованием остается ношение защитных масок на закрытых пространствах, запрет на скопление большого количества людей, отказ от многолюдных застолий и иных подобных мероприятий.

Он также сообщил, что со смягчением ограничений постепенно изменится и главный слоган эпидемиологов, и главный призыв к населению.

«Сегодня наш слоган — оставайтесь дома, но скоро он заменится слоганом — научитесь жить с короной», — заявил Гамкрелидзе.