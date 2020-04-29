Вашингтон, , 10:31 — REGNUM США опередили все остальные страны по числу случаев заражения коронавирусом благодаря качественной системе тестирования. Об этом 29 апреля на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп.

«Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн, потому что американская система тестирования намного лучше, чем в других странах», — написал Трамп. По его мнению, меньшее число случаев в других странах связано исключительно с системой тестирования.

По данным университета Джона Хопкинса, 29 апреля число выявленных случаев заражения коронавирусом в США достигло 1 012 583. В стране проведено 5,8 млн тестов. Число жертв COVID-19 достигло 58 тыс.

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