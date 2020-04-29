Махачкала, , 10:58 — REGNUM Уголовное дело за незаконное оформление инвалидности возбудили в Дагестане против бывшего руководителя территориального бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Гунибском районе республике. Он подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, в феврале 2019 года фигурант дела подписал акт медико-социальной экспертизы о присвоении жительнице Гунибского района третьей группы инвалидности по общему заболеванию сроком до 1 марта 2020 года. При этом он знал, что женщина не проходила экспертизу, и наличие у нее заболевания не было подтверждено.

В результате районное управление Пенсионного фонда РФ по Дагестану в период с февраля 2019 по март 2020 года ежемесячно начисляло местной жительнице пенсионные выплаты, сумма которых превысила 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года было передано в суд уголовное дело против бывшего руководителя главного бюро МСЭ Дагестана Магомеда Махачева, обвиняемого в получении взяток. По данным следствия, он более четырех лет получал деньги от руководителей территориальных бюро МСЭ Дагестана, а взамен не препятствовал их незаконной деятельности. Сумма взяток, полученных Махачевым, составила 950 тыс. рублей.

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