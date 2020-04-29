Тбилиси, , 10:29 — REGNUM За минувшие сутки коронавирус в Грузии был подтвержден у 6 человек, а 19 пациентов выздоровели. Как сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 10:00 часов 29 апреля в стране фиксируется 517 подтвержденных случаев коронавируса. Общее число выздоровевших и выписавшихся из больниц достигло 168 человек. Количество летальных случаев не изменилось — 6.

В режиме карантина содержатся 5153 граждан, в том числе прибывающие в Грузию спецрейсами из-за рубежа. 549 пациентов находятся в стационарах.

Отдельно числятся 3 граждан Грузии, у которых коронавирус был подтвержден за рубежом и которые на лечение прибыли на родину.