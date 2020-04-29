Анадырь, , 10:49 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин обратился к правительству РФ с предложением увеличить размер субсидий для бизнеса на Крайнем Севере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Речь идёт о правилах предоставления субсидий (грантов) малому и среднему бизнесу, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Такая субсидия, в том числе необходима в целях сохранения занятости и оплаты труда работников в апреле и мае.

«Размер субсидии рассчитывается одинаково для всех субъектов бизнеса. При этом предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера, несут издержки на оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, логистику, в разы превышающие затраты бизнеса в центральных районах страны. Это несправедливо», — считает Роман Копин.

По его предложению, необходимо применять районный коэффициент при расчёте субсидии для предпринимателей Крайнего Севера.

Сейчас размер гранта определяется из расчета по 12 130 рублей на каждого сотрудника в месяц. Обязательное условие — число работников в апреле и мае должно быть не менее 90% числа работников в марте 2020 года. Выплаты будут производиться за прошедший месяц, начиная с 18 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае из-за введённого режима самоизоляции, а также особого противопожарного режима, без работы остались сотни жителей таёжных сёл. Люди зарабатывали на сборе дикоросов и охоте на пушного зверя.