Кампала, , 10:33 — REGNUM В течение этой недели в Уганде планируют провести около 20 000 тестов на наличие коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра здравоохранения на брифинге по ситуации с коронавирусом.

Результаты тестов ожидаются 4 мая, за день до окончания общенационального карантина.

Министр здравоохранения Уганды заявил, что массовое тестирование поможет узнать, когда можно ослабить ограничения и как это лучше сделать.

В Уганде, где проживает около 43 миллионов человек, зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом. По крайней мере 20 из всех выявленных случаев — среди дальнобойщиков. Напомним, что в связи с этим власти Кении и Уганды приняли решение проводить обязательное тестирование всех дальнобойщиков на границе между странами.

Более того, после критики правительства Уганды в связи с тем, что оно якобы не проводит достаточного количества тестов, рыночные торговцы, работники здравоохранения и религиозные лидеры, которые считаются наиболее подверженными риску заражения коронавирусом, будут подвергнуты обязательному тестированию на коронавирус.