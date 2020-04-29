Киев, , 10:32 — REGNUM У здания правительства Украины начался митинг предпринимателей, который попыталась разогнать полиция. Об этом сообщило 29 апреля издание Strana.ua

Акция началась в 9.00 мск в Киеве. Несколько десятков человек приехали на машинах к зданию правительства и потребовали завершить карантин с 1 мая, а также разрешить торговлю.

Предприниматели возмущены тем, что им запрещают вести торговлю, в то время как крупные торговые сети по типу «Эпицентр» или магазины «Рошен», принадлежащие экс-президенту Украины Петру Порошенко, продолжают работу.

На место приехал эвакуаторы, которые попытались разблокировать улицу. Это привело сначала к словесной перепалке, а потом к потасовке протестующих с полицией. Позже участники акции разблокировали одну полосу движения, что снизило накал страстей.

«Премьеру (премьер-министру Украины Денису Шмыгалю — ИА REGNUM) нужно… выйти на улицу, послушать, что люди говорят… Показать им завтрашнюю повестку дня парламента и признаться, что у Кабмина нет никаких идей, поэтому повестка заполнена ерундой. Объяснить, что есть правила для всех, и есть «Эпицентр», — прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких регионах Украины представители мелкого бизнеса провели акции протеста с требованием снять ограничения на ведение торговли. В частности, одна из акций протеста в Киеве была назначена на 29 апреля.

Читайте также: У здания правительства Украины состоится митинг предпринимателей