Сеул, , 10:23 — REGNUM Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) исключила аэропорты Южной Кореи из списка зон с повышенным риском заражения коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей EASA и посольства Южной Кореи в Бельгии.

Известно, что данный список составляется с учётом мнений 32 стран — членов Европейского агентства авиационной безопасности, а также на основе данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Известно, что с 13 марта список был обновлён девять раз. До 7 апреля в зону с повышенным риском заражения входили все аэропорты Южной Кореи, 16 апреля — в нём остались аэропорты Сеула и Тэгу, а 21 апреля — из списка были исключены все аэропорты страны.

Отмечается, что 16 апреля из списка также были исключены все аэропорты Китая.

В настоящее время в списке остаются 16 аэропортов США.