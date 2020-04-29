Москва, , 10:15 — REGNUM В связи с участившимися случаями, когда владельцы стали избавляться от домашних животных, опасаясь, что они могут заразить их SARS-CoV-2, советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев успокоил граждан, отметив, что коронавирусы человека не опасны для животных:

«Сегодня известно семь видов коронавирусов, являющихся возбудителями острых респираторных заболеваний человека. Среди этих вирусов и новый 2019-nCoV-2. Согласно современным данным, источником коронавирусной инфекции, вызванной этими видами вирусов, животные — кошки, собаки, хомяки и прочие — быть не могут.

По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения, не зафиксировано случаев заражения кошек и собак новым коронавирусом, равно как и фактов распространения 2019-nCoV-2 домашними питомцами. При этом существуют другие коронавирусы, которые вызывают заболевания исключительно у животных: для людей они не представляют опасности».

Напомним, по состоянию на 28 апреля в 85 регионах России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции.

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