Белгород, 29 апреля 2020, 10:14 — REGNUM Режим самоизоляции останется пока без послаблений в Белгородской области. Так глава региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети прокомментировал итоги совещания по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, которое 28 апреля провёл Владимир Путин.
По словам губернатора, в Белгородской области пять медицинских организаций осуществляют приём и лечение пациентов с коронавирусом. В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в регионе развёрнуто 774 койки, а при худшем развитии ситуации их количество готовы увеличить. Нерабочие дни в области продляться до 11 мая.
Режим самоизоляции введён на территории региона постановлением губернатора 30 марта 2020 года.