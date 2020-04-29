Белгород, , 10:14 — REGNUM Режим самоизоляции останется пока без послаблений в Белгородской области. Так глава региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети прокомментировал итоги совещания по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, которое 28 апреля провёл Владимир Путин.

По словам губернатора, в Белгородской области пять медицинских организаций осуществляют приём и лечение пациентов с коронавирусом. В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в регионе развёрнуто 774 койки, а при худшем развитии ситуации их количество готовы увеличить. Нерабочие дни в области продляться до 11 мая.

«Дорогие друзья! 6, 7 и 8 мая глава государства объявил нерабочими. Таким образом, нерабочий период продлится у нас до 11 мая включительно. Сделано это не для развлечений и массовых пикников, а с единственно важной, главной на сегодня целью: сберечь жизни и здоровье людей от страшной болезни. Режим самоизоляции у нас остаётся пока без послаблений», — написал губернатор.

Режим самоизоляции введён на территории региона постановлением губернатора 30 марта 2020 года.