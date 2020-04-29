Ярославль, , 10:09 — REGNUM «Ярославльводоканал» накануне Дня Победы вручает подарки ветеранам предприятия, участникам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Вручение подарков «Ярославльводоканал»

283 ветерана получат поздравления и подарочные продовольственные наборы, состоящие из продуктов длительного хранения: консервов, масла, сахара, круп. Подарки доставляют члены профсоюзной организации ярославского водоканала.

Подарочный набор «Ярославльводоканал»

Мария Николаевна Голованова проработала на предприятии 36 лет, была контролером водопроводного хозяйства. 5 декабря женщине исполнится 97 лет. До того, как связать свою жизнь со сферой жилищно-коммунального хозяйства, Марии Николаевне предстояло пройти немало испытаний. В военные годы была эвакуирована в Рязанскую область, потом переехала в Смоленскую область, оттуда ушла на фронт. Была санитаркой и помогала раненым.

«Я была комсомолкой. Как сейчас помню, нас собралось несколько человек — комсомольцев, и мы пошли на фронт. Пришли в военкомат, а военкомат — это просто землянка была, все разбито, кругом разруха», — вспоминает военные годы Мария Голованова.

Общий трудовой стаж Марии Николаевны 62 года. После войны она стала работать в госпитале, там познакомилась с мужем. В 8 октября 1951 году устроилась на ярославский водоканал.

«Я работала контролером. Ходила и выписывала счета за воду. Люди брали воду с колонки. По 18 копеек с человека тогда собирали. Был город небольшой, водопроводы замерзали. Потом водоканал стал подниматься, строиться. Я даже после пенсии проработала на водоканале еще 9 лет», — рассказала Мария Голованова.

Сейчас Мария Голованова — счастливая мама и бабушка. У нее трое детей (две дочери и сын), трое внуков (один внук и две внучки), правнук и совсем недавно родилась праправнучка. Дочь Светлана работает учителем и живет в Москве. Однако сейчас приехала на некоторое время в Ярославль.

«Мама всегда старалась, чтобы мы были отличниками. Поэтому сейчас, когда я готовлю детей к ЕГЭ, я говорю, что шкала 100 баллов — это очень важно для нас. Из жизненных ценностей, заложенных с детства, самое главное — не лгать, не красть, всегда помогать. Что для моей мамы важно — она всегда всем помогает. Когда она идет к соседке, я говорю: «Мама, ей — 60 лет, а тебе — 96 лет. Почему ты к ней спускаешься, ты еле ходишь». Она отвечает: «Она плохо себя чувствует. Ей нужно помочь». Доброта, милосердие — это у нас от мамы. Мама для нас — это достояние семьи», — рассказала Светлана.

Звание «Ветеран предприятия» на водоканале ввели в 1988 году. С тех пор его присваивают женщинам, отработавшим 20 лет, и мужчинам, отработавшим 25 лет.

«Мы высоко ценим труд своих сотрудников, и всегда стараемся поддерживать их даже после выхода на пенсию. Активно работает наш профсоюзный комитет. Совсем скоро великий праздник — День Победы. В преддверии праздника, учитывая сегодняшнее непростое время, руководством нашего предприятия было принято решение поддержать всех ветеранов предприятия. А их — 283 человека. Каждый из них проработал на предприятии более 20 лет, а некоторые и в два раза больше. Для каждого мы подготовили продовольственные наборы с товарами первой необходимости», — отметила главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева.

Работе на водоканале многие сотрудники посвятили всю свою жизнь. Тамара Васильевна Маняева на предприятии трудилась на протяжении 40 лет. И 20 из них являлась профсоюзным лидером. К 100-летию общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Тамара Васильевна была награждена памятным знаком.

Профсоюзное движение на водоканале живет и сегодня. Коллективный договор, разработанный на предприятии, считается одним из лучших. В нем закреплены экономические и социальные интересы, вопросы заработной платы, охраны труда. В рамках корпоративной политики на предприятии проходят спортивные и культурно-массовые мероприятия, оказывается поддержка ветеранам, в том числе и материальная.

Стоит отметить, что все ветераны были заранее предупреждены о визите. Все меры безопасности были соблюдены. Каждый сотрудник был в маске и перчатках. Общение проходило на расстоянии в 1,5 — 2 метра.