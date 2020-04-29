Ярославль, 29 апреля 2020, 10:09 — REGNUM «Ярославльводоканал» накануне Дня Победы вручает подарки ветеранам предприятия, участникам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
283 ветерана получат поздравления и подарочные продовольственные наборы, состоящие из продуктов длительного хранения: консервов, масла, сахара, круп. Подарки доставляют члены профсоюзной организации ярославского водоканала.
Мария Николаевна Голованова проработала на предприятии 36 лет, была контролером водопроводного хозяйства. 5 декабря женщине исполнится 97 лет. До того, как связать свою жизнь со сферой жилищно-коммунального хозяйства, Марии Николаевне предстояло пройти немало испытаний. В военные годы была эвакуирована в Рязанскую область, потом переехала в Смоленскую область, оттуда ушла на фронт. Была санитаркой и помогала раненым.
Общий трудовой стаж Марии Николаевны 62 года. После войны она стала работать в госпитале, там познакомилась с мужем. В 8 октября 1951 году устроилась на ярославский водоканал.
Сейчас Мария Голованова — счастливая мама и бабушка. У нее трое детей (две дочери и сын), трое внуков (один внук и две внучки), правнук и совсем недавно родилась праправнучка. Дочь Светлана работает учителем и живет в Москве. Однако сейчас приехала на некоторое время в Ярославль.
Звание «Ветеран предприятия» на водоканале ввели в 1988 году. С тех пор его присваивают женщинам, отработавшим 20 лет, и мужчинам, отработавшим 25 лет.
Работе на водоканале многие сотрудники посвятили всю свою жизнь. Тамара Васильевна Маняева на предприятии трудилась на протяжении 40 лет. И 20 из них являлась профсоюзным лидером. К 100-летию общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Тамара Васильевна была награждена памятным знаком.
Профсоюзное движение на водоканале живет и сегодня. Коллективный договор, разработанный на предприятии, считается одним из лучших. В нем закреплены экономические и социальные интересы, вопросы заработной платы, охраны труда. В рамках корпоративной политики на предприятии проходят спортивные и культурно-массовые мероприятия, оказывается поддержка ветеранам, в том числе и материальная.
Стоит отметить, что все ветераны были заранее предупреждены о визите. Все меры безопасности были соблюдены. Каждый сотрудник был в маске и перчатках. Общение проходило на расстоянии в 1,5 — 2 метра.