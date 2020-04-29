Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10 863 человек, сообщили 29 апреля в городском оперативном штабе. Это рекордная суточная цифра за всё время эпидемии.

Напомним, днём ранее было протестировано всего 5000 человек. В предыдущие периоды число тестов также ни разу не доходило до 10 тыс. в сутки.

По данным на утро среды, в Петербурге на карантине находится 2776 человек. Из них 44 человека размещены в обсерваторе в Курортном районе, 344 — на самоизоляции, 2388 — контактные лица.

О прибытии из другой страны на территорию России в Петербурге сообщили сообщили 26 человек.

Напомним, по данным на 28 апреля всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 3436 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 27 человек. Выздоровело 544 человека.

Все ограничительные меры в Петербурге продлены по 12 мая 2020 года.

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